Ennesima domenica senza gioie per la Flavioni nel campionato di serie B maschile. È giunta una nuova sconfitta al PalaSport Insolera-Tamagnini, con il sette di Alessandro Righetti che si arrende per 24-22 al Fondi.

Come accaduto più volte nell’ultimo periodo, i gialloblu combattono e rimangono sulla scia degli avversari, ma manca sempre quel quid per fare il sorpasso e portare a casa la vittoria, la grande assente di questa stagione dei civitavecchiesi, ancora ultimi in classifica. Non sono bastati i quattro gol di Frenti e Savignani.

