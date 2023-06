Finalmente ci sono novità per il nuovo match di Emiliano Marsili. Ora si conosce il nome del suo avversario nel match valido per il titolo Europeo. L’annuncio arriva direttamente dalla Federpugilato. Il Tizzo se la dovrà vedere con il gallese Gavin Gwynne. 33 anni, l’avversario del civitavecchiese vanta un record di 16 vittorie, di cui quattro per ko, un pareggio e due sconfitte. Per lui anche la vittoria del titolo britannico, che ha difeso, vincendo, lo scorso aprile, e di quello del Commonwealth. Partita ufficialmente l’asta con l’Ebu per decidere dove si organizzerà l’incontro. Il termine è fissato per il prossimo 10 luglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA