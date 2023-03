Sport

Emiliano Marsili liquida Brayan Mairena

PUGILATO. Giovedì presso lo stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico è andata in scena la Roma Boxing Night. Il pugile di Civitavecchia supera ai punti il nicaraguense al termine delle sei riprese previste. Dalla famiglia Cherchi parole incoraggianti: «Siamo al lavoro per garantirgli una grande sfida». Il main event della riunione targata Opi 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN ha visto Emanuele Blandamura cedere per ko il titolo internazionale silver WBC all’inglese Marcus Morrison. Il Tizzo: «Tanta emozione, cambiare allenatore alla mia età mi ha un po’ destabilizzato, ma sul ring ho ritrovato me stesso»