È calato il sipario sulla prima settimana dell’Educamp Coni 2024 a Viterbo. I bambini sono stati ospiti per cinque giorni presso la caserma della Smam (Scuola Marescialli Aereonautica) sulla via Tuscanese dove si è conclusa la prima delle tre settimane programmate in spazi messi a disposizione dall’Aeronautica Militare che permettono ai bambini e alle bambine del capoluogo e della provincia oltre che di trascorrere giornate all’aperto a contatto con la natura, di praticare discipline sportive che vanno dal nuoto, alla pallavolo, al basket, all’atletica leggera, alle arti marziali, alla danza sportiva, agli scacchi, al baseball e al tiro con l’arco ed effettuare prove sotto la guida di tecnici specializzati e docenti di attività motorie. Quest’ultimo consentono ai partecipanti di conoscere e provare molte discipline sportive. Lo staff tecnico è diretto dal professor Adriano Ruggero. «I bambini - ha spiegato Adriano Ruggiero - sono impegnati dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì con un programma attento alle loro esigenze. È anche un’occasione per consentire a questi ragazzi di provare più sport nella stessa settimana».

Venerdì pomeriggio si è svolta la cerimonia di chiusura della prima settimana, con la consegna dei diplomi ai partecipanti e una serie di balli che hanno coinvolto tutti i bambini per salutare questa loro prima esperienza. I centri estivi Educamp Coni multisport sono dedicati a bambini tra i 6 e i 14 anni. A Viterbo questo appuntamento ha una lunga tradizione estiva, che dalla Smam poi si trasferirà nelle prossime settimane alla caserma della Scuola Sottufficiali dell’Esercito sulla Cimina che ospiterà altre quattro settimane di questo appuntamento.

Per le info si può chiamare il numero 3386054654.

