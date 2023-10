L’ora della verità sta per scattare. Civitavecchia sarà pronta per disputare un campionato da protagonista? Cerveteri sarà pronta per giocare un torneo a un livello tale che le garantisca almeno la salvezza? Le risposte, come sempre, le darà il campo. Inizia alle 18 al PalaRiccucci il campionato di Serie C unica, di fronte i padroni di casa della Ste Mar 90 e gli ospiti della RIM. Subito un derby del comprensorio, subito una gara dal sapore “romantico” con tanti ex in campo a contendersi la vittoria.

QUI CIVITAVECCHIA

Dopo una stagione non proprio esaltante, con cambio di guida tecnica in corso d'opera, la compagine targata Ste Mar 90 ha l'ambizione di tornare a combattere per il salto di categoria, sfiorato nel recente passato. Tra la Cestistica e i suoi obiettivi, però, c'è il basket giocato. Senza andare troppo lontano, c'è la sfida con la Rim, cliente scomodo. La storia degli etruschi, meno blasonata di quella dei rossoneri, li catapulta sul parquet della Riccucci carichi si del peso del noviziato, ma allo stesso tempo liberi dal fare risultato a tutti i costi. Questo lo sa bene coach Gabriele La Rosa: «È una sfida difficile, contro una formazione che verrà a Civitavecchia per vincere. Una gara difficile sotto il profilo emotivo, visto che è l'esordio in casa ed è una sorta di derby. Anche tecnicamente la Rim non va sottovalutata. Dal canto nostro daremo il massimo per ottenere il successo. Il gruppo è affiatato e vedo miglioramenti continui. Il percorso è lungo, ma partire bene è importante; i risultati danno fiducia».

QUI CERVETERI

Vigilia con tante aspettative per la RIM Cerveteri, che apre la stagione con rinnovate ambizioni, in primis una salvezza senza sofferenze. Un campo difficile quello della Cestistica, dove gli etruschi saranno chiamati a dare il meglio. «Siamo emozionati, prudenti e fiduciosi - ha detto il team manager Daniele De Stradis - . Partiamo subito con una gara molto bella, affrontare Civitavecchia è motivo di orgoglio. Siamo ansiosi e vogliamo che sia una partita entusiasmante. Certo, non sarà facile, dobbiamo rodare la squadra, capire la categoria per noi nuova. Sicuramente ci impegneremo al massimo per raccogliere il più possibile. Siamo pronti sotto ogni profilo, organizzativo e tecnico. Affronteremo la stagione con la massima serenità». Unico problema è il campo da gioco, che sarà quello di Valcanneto a dodici chilometri da Cerveteri. La società punta a raccogliere tanti tifosi e farà delle iniziative per portare più persone sugli spalti.

