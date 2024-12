La domenica più bella, attesa, trionfale e meritata. È quella della Sorianese fresca trionfatrice del girone A di Promozione chiuso con il primato inattaccabile con tre turni di anticipo. La 23esima vittoria stagionale ottenuta per 1-0 con il gol di Oriolesi nel derby esterno contro il Ronciglione Uinted ha mandato in estasi le centinaia di tifosi che hanno raggiunto la vicina cittadina per stare vicino alla squadra nella partita più importante.

Da sinistra il presidente Moreno Porta, il direttore sportivo Moronti e l’allenatore Del Canuto, artefici del trionfo della Sorianese

Al triplice fischio finale applausi, abbracci, lacrime di gioia e tutti attorno al gruppo ben allestito dalla società con in testa il presidente Moreno Porta e tra i più osannati mister Del Canuto e il direttore sportivo Moronti. E poi in mezzo al campo la grande festa dei giocatori che hanno fortemente voluto questo traguardo che non era stato per certi versi programmato ad inizio stagione dove l’obiettivo primario era migliorare il piazzamento della scorsa stagione ma che poi strada facendo ha visto la Sorianese crederci alla grande affossando la resistenza delle principali rivali quali Tolfa, Urbetevere, Palocco e Santa Marinella.

La maglia celebrativa della Sorianese neo promossa in Eccellenza

Raggiante al termine del match mister Del Canuto visibilmente commosso il quale ha elogiato l’intero staff e i tifosi ed esprimendo la gioia per aver riportato la Sorianese in una piazza che merita. Per il mister, ex giocatore anche ai tempi d’oro della Sorianese un trionfo dal sapore particolare. Per il resto la terzultima giornata della Promozione stagione 2023/2024 ha sancito la salvezza quasi certa per il Ronciglione ed il Pescia con i loro 42 punti e che restano alla larga dalla grigli del play out. Pescia capace di fermare sul pari il Tolfa. Ha riposato il Tarquinia mentre il retrocesso Castel Sant’Elia ha portato con sé anche il Canale Monterano dopo aver ottenuto una vittoria ricca di carattere per 4-2. In evoluzione la griglia del playout per decidere le altre tre retrocessioni. Al momento le sfide nei match spareggio-salvezza post campionato sono Borgo Palidoro-Parioli, DuepigrecoRoma-Tarquinia, Ostiense-Cerveteri. Ma per i verdetti finali delle sfide playout bisognerà attendere il termine della stagione regolare con altri 180 minuti di passione.

Intanto domenica a Soriano sarà grande festa “Promozione” in occasione della gara casalinga, ultima interna di campionato contro il Santa Marinella.

