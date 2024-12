È un Cerveteri carico di motivazioni quello che questa mattina affronta il Parioli, squadra decimata con problemi pesanti che ne stanno complicando la classifica. Per i cervi c'è solo un risultato da raggiungere :la vittoria, che dopo la sconfitta di Tolfa, immeritata, è una tappa obbligatoria per coltivare l'ambizione, anche se remota, della salvezza diretta. I verde azzurri, a questo punto, dovranno cercare di fare più punti, qualora saranno i play out a decidere il loro destino. Oggi, quindi, dovranno vincere sul Pariloli, contro la quale mister Caputo dovrà fare a meno di Giannotti, fermato dal giudice sportivo. La formazione che sarà proposta da Caputo non dovrebbe subire variazioni rispetto a domenica, dove i verde azzurri hanno offerto una bella prestazione, corale e convincente. Sugli spalti sono attesi 200 tifosi, l'ingresso sarà gratuito per volere del presidente Andrea Lupi che ha voluto chiamare l'appello la tifoseria, presente in un buon numero domenica scorsa in collina. Segno di un avvicinamento, più che mai importante in questo periodo di stagione delicato.

