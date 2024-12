Il sit-in di protesta dei tifosi della Favl Cimini Viterbo ha lanciato nello scorso fine settimana il suo appello affinché si riaprano le porte dello stadio Enrico Rocchi con l’unico desiderio che a giocarci sia la Fc Viterbo. Pochi per la verità i sostenitori gialloblu che hanno esposto due mega striscioni con queste diciture: “Il Rocchi alla Fc Viterbo” e “Noi Vogliamo l’Enrico Rocchi. Ed ora è conto alla rovescia per le manifestazioni d’interesse che verranno presentate entro la fine del mese di maggio al Comune di Viterbo e poi la scelta dell’amministrazione in base ai requisiti presentati di indicare chi avrà per una stagione la gestione dell’impianto sportivo.

Non è da escludere che oltre alla Fc Viterbo ci siano altri partecipanti alla manifestazione d’interesse visto che la situazione impianti a Viterbo è totalmente inadeguata e diverse società sono in grossa difficoltà.

La notizia di questi ultimi giorni è anche quella del Calcio Tuscia che con i suoi oltre 200 tesserati lascerà dopo quasi 25 anni gli impianti privati del Cus Viterbo e al momento non ha una location dove proseguire la sua attività. Favl Cimini Viterbo che resta legata anche a quelle che saranno le novità del suo sponsor Piero Camilli visto che ogni speranza dei tifosi è legata alla voglia di investire dell’imprenditore con la precisa volontà di riportare il calcio di buon livello a Viterbo.

