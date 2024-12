Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Domani pomeriggio alle ore 15 al Pala De Angelis di Santa Marinella la Futsal Academy affronterà il Santa Severa in quello che rappresenta l’unico derby comprensoriale di questo campionato di serie C1, giunto all’8^ giornata di andata. A differenza di quel che si poteva paventare ad inizio stagione, la situazione è capovolta rispetto ai pronostici, con la squadra di Umberto Di Maio terza e in piena zona playoff, e quella di Vincenzo Di Gabriele che si trova all’ultimo posto in classifica. Problemi di formazione per mister Di Maio. Sarà ancora assente Giovani. In dubbio Pernelli, Mancini, Moretti e Donati, per i quali verrà deciso a ridosso della partita se saranno impiegati.

«Arriva questo derby un po’ al contrario - spiega il portiere Claudio Cleri, che è anche uno dei due capitani assieme a Luca Bellumori - perché noi saremmo dovuti essere molto più indietro in classifica, mentre loro si sarebbero dovuti attestare più su. Questo campionato è strano, come abbiamo visto dai vari risultati, sta succedendo di tutto. Ma ancora la strada da fare è lunga, non resta che andare a giocarsi questo derby. Sappiamo che il Santa Severa si trova nelle posizioni basse, ma non è una squadra da sottovalutare, ha giocatori d’esperienza. È in un momento no, però ancora il campionato è lungo e sicuramente faranno bene più in là. La affronteremo come faremo in ogni partita, perché anche se è una gara diversa, dobbiamo prenderla come le altre, senza mollare niente, come facciamo sempre. Sappiamo che Di Gabriele è un allenatore che mette in atto molto il portiere di movimento. Vedremo quello che succederà, non resta che andare a giocarci questo derby».

A mettersi in luce nell’ultimo periodo è stato anche il giovane Gabriele Sarracco, autore di un gol nella sfida di sabato scorso contro la Lidense. «È stata una bella emozione - spiega Sarracco - anche se c’è un po’ di rammarico perché non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, cosa fondamentale. Abbiamo vissuto una settimana tranquilla, nonostante il gol del pareggio subìto praticamente sulla sirena, stiamo continuando a lavorare senza frizioni».

