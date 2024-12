Feste natalizie intense e col sorriso per la Mtb Santa Marinella con i propri atleti che sono stati impegnati tra Natale e l’ultimo dell’anno 2023 in diverse competizioni disputate tra le regioni Lazio, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Nel giorno della vigilia di Capodanno, l’attenzione maggiore era rivolta al Trofeo Fuga in Bici appartenente al circuito Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti nel quale si sono assegnati i titoli provinciali FCI Roma. Tra i risultati della singola gara, disputata all'interno del parco AFA3 in via di Grotta Perfetta a Roma, si sono registrati gli ottimi piazzamenti di Vincenzo Scozzafava secondo tra i master 8, Claudio Albanese terzo tra i master 7, Cristiano Mastropietro sesto tra i master 4, Gabriele Faccenda quinto tra i master 3 e Daniele Bagnoli decimo tra i master 6. A dare valore ai risultati sopracitati la conquista del campionato provinciale FCI Roma per Scozzafava tra i master 8 e per Albanese tra i master 7.

Poker di gare nel Triveneto per Michele Feltre: il 23 dicembre undicesimo tra i master di terza fascia over 54 e secondo tra i master 7 al Trofeo Fiume Veneto in Friuli Venezia Giulia, poi a seguire un ciclo di appuntamenti in Veneto a cominciare dal 26 dicembre con il settimo posto di fascia over 54 e terzo M7 al Trofeo Città di San Fior, quarto di categoria tra i supergentlemen A a Bresseo di Teolo alla 15°ed ultima prova del Giro del Veneto di Ciclocross Acsi e il 31 dicembre decimo tra i master over 54 e terzo M7 a Casale del Sile (Cross del Sile-Industrie PM).

