Fine settimana di amichevoli per le squadre del Quartiere Campo dell’Oro, sempre più vicine al via dei rispettivi campionati. Nel calcio a 11, al “Felice Scoponi” il team gialloverde si conferma la bestia nera del Real Tolfa, imponendosi 4-2 in un’amichevole ricca di gol. Avvio in discesa per i civitavecchiesi di mister Nello Savino, in questo caso diretti in panchina dal vice Alessandro Di Raimondo per l’indisponibilità del primo tecnico, avanti con il bomber Rasi, poi autore di una doppietta da attaccante puro. I biancorossi collinari hanno reagito ribaltando fino al 2-1, ma nella ripresa il Qco ha cambiato marcia: prima il pari, quindi le firme di Vaitovich e Pizzardi che hanno chiuso i conti sul 2-4.

Un successo che conferma la solidità del gruppo civitavecchiese in vista dell’avvio di ottobre, mentre i tolfetani si godono i progessi, che si sono notati soprattutto nei primi 45 minuti. «Dal primo settembre i ragazzi stanno lavorando in maniera egregio - afferma mister Nello Savino - sono un ottimo gruppo. Primo tempo non benissimo, eravamo compassati, merito anche degli avversari. Decisamente meglio nella ripresa, anche per via della tenuta atletica, visto che ci avviciniamo all'esordio. Le cose sono andate bene, ma c'è ancora da lavorare molto. Sarà un girone difficile, dove ci saranno delle ottime squadre. Non vedo squadre materasso, ci sarà sempre da faticare. Primo obiettivo sarà fare bene per mantenere la categoria. Se avverrà fuori qualcosa di più, ben venga. Starà a noi cercare di rendere più bella possibile questa stagione».

Dal campo grande a quello piccolo, e quindi nel calcio a 5, perché al Tamagnini il Quartiere Campo dell’Oro supera con un netto 6-1 in amichevole il Ronciglione, in un test amichevole condizionato dal gran caldo e da alcune assenze. A segno Moretti con una tripletta, Pernelli con una doppietta e Simonante. Nel primo tempo i gialloverdi hanno tenuto a lungo il possesso palla senza però trovare concretezza, mentre nella ripresa hanno alzato il ritmo e dilagato senza correre rischi.

«Sono soddisfatto della prestazione – ha dichiarato mister Umberto Di Maio – ma dobbiamo migliorare nella cattiveria e nell’aggressività quando attacchiamo gli spazi. Abbiamo ancora due settimane per lavorare su entrambe le fasi e sono certo che arriveremo pronti all’esordio. Complimenti a tutti i ragazzi: testa bassa e continuiamo a lavorare».

