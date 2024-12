Il campionato è cominciato, mentre il calciomercato non è ancora terminato dalle parti del Vittorio Tamagnini. Un po’ a sorpresa, ma neanche tanto, visto che nei giorni scorsi qualche voce era carambolata ed alla fine si è rivelata vera, il Civitavecchia ha assestato altri due colpi importanti, che la potrebbero portare nel novero delle squadre che lotteranno per i primi posti del girone A, cosa che sarà ancora più complicata, in quanto la Lnd ha emanato il verdetto definitivo sul ricorso del Tivoli, che chiedeva l’ammissione alla Serie D e che è stato rifiutato, lasciando quindi i temibilissimi tiburtini in Eccellenza. Ma tornando agli affari di casa nerazzurra, il direttore sportivo Marco Angelocore dopo giorni davvero impegnativi, quasi insonni, è riuscito a regalare a Massimo Castagnari altri due elementi di valore per la rosa: il difensore centrale di piede mancino Marzio Pica e soprattutto l’esterno d’attacco Nicolò Cesaroni, che sa muoversi molto anche come trequartista e mezzala offensiva, molto dedito al dribbling e alla tecnica individuale. Le banali battute sul cognome di questo ragazzo dureranno poco, se si considera il suo curriculum. Prodotto dei settori giovanili di Petriana, Roma e soprattutto Lazio, anche se per un lungo periodo è stato seguito dagli emissari della Juventus, prima che l’affondo decisivo dei biancocelesti lo portasse dalle parti di Formello, anche perché l’aquila batte forte nei cuori di diversi familiari di Nicolò. Cesaroni ha fatto parte della Nazionale Under 15, prima di entrare nel gruppo della Primavera, dove è stato per tre stagioni, ma spesso limitato da una serie di infortuni. Dopo aver chiuso l’esperienza biancoceleste, il classe 2002 nativo di Jesi, ma romano doc, è passato al Sangiuliano City, che fino a qualche anno fa ha anche giocato in Serie C, oltre ad avere esperienze con Grosseto e Vastogirardi. Cesaroni ha collezionato 40 presenze in Serie D, con tre gol e due assist, 18 caps nel campionato Primavera e 20 nell’Under 17. Ma come detto Cesaroni vanta un passato di grande spessore, con il suo nome che è finito su molte testate autorevoli, che gli hanno dedicato molti articoli e l’hanno celebrato, definendolo anche un prospetto di grosso spessore a livello nazionale. Ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, con un articolo scritto nel 2016, definito come la riscossa della Lazio nei confronti della Roma, dopo che i giallorossi avevano strappato ai biancocelesti due giocatori che al tempo non erano molto conosciuti dall’opinione pubblica, ma oggi decisamente sì: Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Marzio Pica è un giocatore che aumenterà le scelte di Castagnari nel pacchetto difensivo. Al termine della gara d’esordio contro l’Ottavia, il tecnico civitavecchiese ha fatto presente l’impossibilità di avere un difensore centrale di piede mancino, cosa che c’era l’anno scorso, prima con Carta e poi con Pompei, e che limita la manovra dal pacchetto arretrato. In questo senso Angelocore si è assicurato il classe 2002, che è alto 190 centimetri. Lo scorso luglio Pica è stato annunciato dall’Ostiamare, ma la sua esperienza in viola è già terminata subito dopo l’esordio convincente in Serie D e ha deciso di intraprendere una nuova avventura, con la maglia nerazzurra. Il ragazzo ha avuto importanti trascorsi nel settore giovanile della Lazio, poi ha girato molto, facendo parte di Paganese, Sambenedettese, Carpi, Pineto, Trestina e Folgore, prima di riavvicinarsi a casa con la velocissima esperienza ostiense. Con questi due arrivi, con cui con ogni probabilità il Civitavecchia tirerà giù la serranda fino al prossimo dicembre, la società attraverso il lavoro intenso delle ultime ore di Marco Angelocore, impegnato per cercare di chiudere gli accordi prima dello stop al calciomercato, ha dato ulteriori risposte dopo i dubbi che si erano palesati sulla compostezza della rosa che nel corso del precampionato aveva dovuto fare i conti con le numerose assenze e che sentiva il bisogno di qualche aggiunta.

