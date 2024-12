Dorin Sirbu resta alla Flaminia Civita Castellana. La società del presidente Francesco Bravini è lieta di annunciare il rinnovo del contratto fino a giugno 2026. Per l’attaccante, quella che sta per iniziare sarà la settima stagione con la maglia rossoblu. Il ventiquattrenne moldavo è arrivato alla Flaminia nel 2018, esordendo con la prima squadra nell’ultima giornata di campionato, dopo aver trascinato la Juniores Nazionale ai playoff. Attualmente Sirbu ha collezionato 131 presenze in Serie D, firmando 45 gol e 28 assist, numeri che hanno portato il direttore sportivo Scardala a blindare il talento moldavo.

