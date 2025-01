Doppio impegno per gli Snipers TecnoAlt che domani sera alle ore 20 e domenica alle ore 12 saranno impegnati in due partite di campionato nazionale di Serie C al PalaMercuri. Fin qui cammino perfetto in regular season per i civitavecchiesi che oltre a segnare reti a valanga, hanno mantenuto la rete sempre inviolata. L'avversario serale saranno i Castelli Romani, formazione già sconfitta agevolmente nel secondo turno di Coppa Italia, mentre domenica sarà il San Benedetto a fare visita a Civitavecchia dove affronterà prima i TecnoAlt e a seguire alle ore 15 i VR3.

«Partiamo con l'enorme favore del pronostico, lo sappiamo - afferma il presidente/allenatore Valentini - ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia o sottovalutare le partite. Il nostro obiettivo rimane quello di arrivare più in forma possibile alla seconda fase per giocarci poi le nostre chance di promozione nelle partite che effettivamente conteranno. I ragazzi si allenano bene e con costanza: ruoterò tutto il roster e cercheremo di dettare noi il ritmo della gara».

In formazione assenti per motivi personali domani Scotti e domenica mattina Taglioni.

Domenica impegnati in trasferta anche i ragazzi Under 14 targati Pizza a Volontà: alle ore 9.30 e 11 concentramento di campionato per le sfide a Palermo e Castelli Romani.

