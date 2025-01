Tutti a Monterotondo. Non si tratta di un’iniziativa di mobilitazione turistica, ma di quello che prevede il programma gare delle squadre civitavecchiesi in questo sabato.

Il destino, o più probabilmente i calendari della Fin, hanno indicato una doppia trasferta nella città eretina. Ad aprire le danze sarà la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. Alle 16 ci sarà la gara contro la Roma 2020. Forse qualche settimana fa avremmo potuto parlare di un pronostico pendente per la squadra di Aurelio Baffetti. Ma i buoni propositi dei capitolini nelle ultime gare potrebbero aver scombussolato la tematica, anche se i rossocelesti hanno gli strumenti per fare loro questo match e godersi un’eventuale terza vittoria consecutiva, che farebbe venire qualche ulteriore speranza di lottare fino alla fine per i playoff. La sofferta affermazione contro il Villa York ha dimostrato che la Nc sa affogare nell’agonismo e nella determinazione quando si giocano delle sfide che si rivelano particolarmente complicate. Ad arbitrare Mauro Luciani.

E chi vuole mettersi in tasca tre punti è anche l’Ipertecnica Centumcellae, che scenderà in vasca alle 19.45 contro l’Olgiata, come già detto, a Monterotondo. I biancorossi hanno ancora dentro il ricordo del successo d’apertura contro la Virtus Flaminio, ma devono fare attenzione al loro primo impegno lontano dal PalaGalli. Nella scorsa stagione il sette di Barbaro ha dimostrato di esserci in questo tipo di situazione e di non farsi sorprendere in queste gare esterne. Monterotondo ha una piscina abituata a livelli importanti, per cui la situazione ambientale non avrà un grosso impatto. La volontà del club del presidente Jonathan Civero è di conquistare uno dei primi due posti, che garantirà la partecipazione alla finale playoff, dove ci saranno in palio la promozione in serie B, uno degli obiettivi, o forse addirittura uno dei tarli, del club biancorosso negli ultimi anni.

