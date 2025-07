Firmare un record nel mondo dello sport è meraviglioso, ma è altrettanto bello vedere che viene abbattuto solamente quando hai smesso di praticare la tua disciplina. È un discorso che sentiamo spesso nelle interviste in cui si parla del record europeo sui 200 metri di Pietro Mennea, che regge da oltre 40 anni. Potrebbe aver pensato questo Damiano Lestingi quando ha appreso la notizia del superamento di uno dei risultati più importanti della sua carriera.

Christian Bacico ha ritoccato il record dei 200 stile dorso per la categoria Cadetti, che apparteneva proprio all’attuale presidente onorario della Coser. E tutto questo è avvenuto in una cornice non proprio da tralasciare, ovvero i Mondiali di Singapore. Sceso in acqua nel corso della quinta giornata di gare, Bacico, originario di Pavia ed approdato al Como Nuoto che l’ha guidato fino all’entrata nell’Esercito, ha nuotato in 1’56”79, un decimo in mezzo rispetto al tempo fissato da Damiano Lestingi nel lontano 9 marzo del 2009 a Riccione.

La gara di Bacico, però, sui giornali nazionali è finita in secondo piano, per via della clamorosa e contestuale eliminazione del campione Thomas Ceccon. Il record di Lestingi era il secondo più vecchio a reggere ancora, ex aequo con quello di Marco Orsi nei 50 stile libero, registrato lo stesso giorno del civitavecchiese. Quello più “antico” è del 2005, nei 400 misti, conseguito da Luca Marin.

