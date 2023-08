RONCIGLIONE - Giornata di sport e solidarietà a Ronciglione con una bella manifestazione con ideazione ed organizzazione a cura di Laura Sperati, in collaborazione con l’associazione “Le Porte della Speranza Onlus” e con il patrocinio del Comune di Ronciglione. La manifestazione prevede la seconda edizione del “Luca Sprint” nel ricordo dell’indimenticato Luca Pulino. Scomparso a causa della Sla. Ad aprire il 6° Trofeo CorriAmoRonciglione sarà il Luca Sprint: piccolo rettilineo da correre per i più piccoli, fino agli 11 anni: partenza a batterie ore 17.30. (a seconda del numero dei partecipanti questo orario potrebbe essere anticipato). Medaglia ricordo per tutti i piccoli partecipanti. Poi è in programma una camminata/corsa non competitiva di 5 chilometri su un percorso misto tra asfalto e sterrato che porta nella bella zona campestre denominata “Il Cassiere”. Partenza a seguire il termine del Luca Sprint. Cappellino ricordo per i primi 300 iscritti alla manifestazione. Alle 17.30 passeggiata turistica con la guida abilitata Silvia Scialanca che vi porterà indietro nel tempo tra gli antichi fasti di Ronciglione. Cappellino ricordo per i primi 300 iscritti alla manifestazione. Poi altro aspetto della giornata è quello delle iscrizioni di gruppo e del premio Nino Ciabocco. Per iscrizioni di gruppo si intendono tutte quelle iscrizioni fatte da un’unica persona che si faccia carico di raccogliere soldi e liberatorie firmate da ogni componente del gruppo. Ogni gruppo avrà un nome identificativo, un capogruppo ed un minimo di 10 componenti. Ad ogni gruppo verrà consegnato un attestato di gratitudine in ricordo della manifestazione. Cappellino ricordo ai primi 300 iscritti alla manifestazione. Per concorrere al Premio Nino Ciabocco saranno considerate solo le iscrizioni di gruppo, effettuate entro mercoledì 23 agosto. Per motivi di organizzazione si lasciano aperte le iscrizioni anche il giorno dell'evento solo ed esclusivamente per chi realmente impossibilitato a farlo prima.

