Il Cerveteri alla prima uscita dopo due settimane di preparazione. Alle 17 di domani allo Scoponi di Tolfa affronterà la squadra che ritroverà il 21 settembre nell'esordio in campionato. Mister Ferretti fare le prove, darà spazio a tutti, anche per capire le condizioni di ciascun ragazzo. Il match è valido per il memorial Ciancarini, organizzato dalla società collinare.

«In allenamento si sono applicati, crescono ogni giorno, ci sono tanti giovani che hanno molta forza fisica. Sono soddisfatto del modo con cui si allenano, attenti e determinati. Per il campionato c'è ancora tempo, dobbiamo lavorare, migliorarci, unirci e fare del gruppo la nostra forza. La squadra è giovane, ma non ho timori. Li vedo sicuri, mi seguono. A Tolfa è il primo test, voglio vedere alcune cose, capire anche con modulo far giocare la squadra», ha riferito il tecnico cerite.

