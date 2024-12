Conclusa la stagione nel campionato di calcio a cinque regionale di Serie C2 girone A. Verdetti positivi per le romane con la vittoria del campionato della Pro Calcio Cecchina con 49 punti e l’accesso ai playoff del Bracelli Club come seconda e del Fiumicino terza classifica. Cambia lo scenario per quanto concerne i team provinciali visto che già da alcune settimane c’è stata la retrocessione diretta dell’Etruenergy Vignanello fanalino di coda con soli 10 punti e non sono riuscite ad evitare i playout Virtus Monterosi e Futsal Ronciglione che entrambe avranno però il non trascurabile vantaggio di giocarli tra le mura amiche. Il Futsal Ronciglione è arrivato ottavo con 27 punti e domani alle 17 ospiterà il Valentia, piazzatosi all’undicesimo e penultimo posto con 20 punti, mentre il Monterosi, al nono posto finale con 24 punti sfiderà in casa domani alle 15 il Progetto Futsal piazzatosi in decima posizione.

Virtus Monterosi atteso dal playout a domicilio con il Progetto Futsal già superato due volte in questa stagione

I precedenti nella stagione regolare tra Ronciglione e Valentia hanno visto nella seconda di andata la vittoria casalinga dei cimini per 7-5 e nel match di ritorno il pareggio per 7-7 sul campo dei romani, mentre tra Monterosi e Progetto Futsal all’andata i viterbesi si sono imposti in casa per 8-5 e poi hanno bissato il successo nella recente sfida del 6 aprile in trasferta per 7-1. Decise anche le direzioni arbitrali con Ronciglione e Valentia diretta da Simone Galdelli di Tivoli e Monterosi-Progetto Futsal sarà arbitrata da Gianvito Tria di Roma 1.

