Sarà un mezzogiorno di fuoco? Domani è in programma il sopralluogo al Rocchi tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Viterbo e i dirigenti della Favl Cimini Viterbo per incominciare a sciogliere la matassa legata alla gestione dello stadio Rocchi. All’ordine del giorno le spese inerenti il ripristino del manto erboso e l’acquisto degli arredi a iniziare dalle panchine sino a tutto quello che serve all’interno degli spogliatoi dove praticamente non c’è nulla. Chiara la posizione della dirigenza Fc Viterbo anche alla luce di ciò che ha sempre detto lo sponsor e imprenditore Piero Camilli che ha sempre sostenuto di un suo possibile ritorno con la carica di proprietario del club soltanto nel caso di un impegno assoluto da parte del Comune di Viterbo di farsi carico della situazione concedendo al club della Fc una gestione pluriennale che vada ben oltre quella che ad oggi è una manifestazione d’interesse. Si è quindi al primo incrocio di un percorso che gioco forza è destinato a prendere una linea ben precisa in un modo o nell’altro.

