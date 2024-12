Per affrontare la prossima stagione in Prima Categoria, la DM 84 Cerveteri si autofinanzia, attraverso cene e spot, che consentono al club del presidente Piero Mataloni di sostenere le spese di gestione, che vanno dalla manutenzione del campo agli spostamenti. La cena giallorossa si svolgerà oggi, presso le Due Casette, e saranno previsti tra giocatori e sostenitori 200 persone che contribuiranno alle casse sociali. «Ci autofinanziamo in questo modo, con cene e feste, che ci consentono di avere dei fondi ed impegnarli per la gestione della squadra -ha riferito il patron Mataloni - . Del resto tutti conoscono la missione della nostra squadra, che si fregia di giocare senza alcun rimborso, e di questo ringrazio i giocatori, che sposano con allegria i nostri progetti. L'invito è esteso a tutti, vi aspettiamo alla cena, ci permetterete di poter sostenere il campionato di Prima Categoria, che ci teniamo a disputare a testa alta». Intanto il club avrebbe messo a segno due colpi, si tratta dell'attaccante Spada e del difensore Consalvi provenienti dal Cerveteri.

