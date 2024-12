Il sogno si sta per realizzare. Per la DM84 Cerveteri, la vittoria sul Formello, 2 - 1, con reti di Cocco e Intragna, è di platino.

Primato e due punti di vantaggio sul Monteromano, e se i giallorossi vinceranno domenica sul campo della Vis Bracciano potranno accendere i fuochi d’artificio.

Saranno 150 i tifosi ceriti che domenica si porteranno sul campo di Oriolo, per sostenere a gran voce la formazione di Virgili. Tra l'altro c’è da dire, che il Monteromano anticiperà sabato a Sassacci, se dovesse perdere potrà partire la festa in anticipo. Bandiere e striscioni, c’è grande fermento in casa giallorossa.

Il presidente Mataloni ripone molta fiducia per questa gara e si augura che possa avverarsi il sogno di tornare in Prima Categoria dopo quasi dieci anni.

«I tifosi sono pronti a partire alla volta di Oriolo Romano, campo in cui la Vis Bracciano gioca poiché non è a disposizione il campo da gioco».

