Cinque rinforzi per la DM 84, la squadra di Cerveteri, il cui quartier generale è a Due Casette, è pronta nell'avventura della Prima categoria, campionato che torna a disputare dopo 5 anni di assenza. La squadra giallorossa, guidata da Pietro Virgili, ha piazzato il colpo di Francesco Spada in attacco. L'ex Cerveteri e BSM, rimpiazzerà la partenza di Arseni a Canale Monterano. A centrocampo sono arrivati Gargano e Tancioni, in difesa Marra e Barone dal DLF.

Una squadra, tuttavia, che ancora non è completa , mancando di un portiere e un altro difensore. Il dg Oliva è soddisfatto di avere chiuso per giocatori funzionali al gioco di mister Virgili.

«Erano profili che ci aveva richiesto l'allenatore, pensiamo di avere ottenuto dei buoni rinforzi - racconta il dg giallorosso- . Adesso dobbiamo proiettarci alla preparazione, che inizieremo il 26 agosto: se vediamo che abbiamo delle necessità in qualche reparto, è chiaro che una soluzione la troveremo. Al momento ci riteniamo soddisfatti, poi a campionato avviato , o prima, se riusciamo a trovare delle pedine utili non ci tireremo indietro».

La DM84, come da tradizione, nel corso della Sagra dell'Uva di Cerveteri, in programma del week end ha organizzato uno spazio food, dove l'incasso servirà per sostenere le spese di gestione per la prossima stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA