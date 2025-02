Una domenica da incorniciare per la DM 84 Cerveteri, che ha battuto per 2-1 la capolista Polisportiva Ostiense.

Un successo pesante in chiave salvezza, la seconda vittoria di fila permette ai ragazzi di mister Virgili di superare l'Atletico Lodigiani e posizionarsi al terz'ultimo posto in classifica, a un punto dalla salvezza diretta.

Paloni e Spada regalano una bella vittoria ai tifosi, che festeggiano il terzo successo stagionale , il secondo in una settimana. Dopo la vittoria nel derby sul BSM, arriva una vittoria di spessore, visto che la capolista si è arresa alla forza della formazione giallorossa, che fa leva, soprattutto, sul gruppo.

Una prova coraggiosa, che non era facile azzeccare. Invece, cuore e testa sono stati decisivi per piegare la formazione romana, che ha sbandato su un campo dove sarà difficile per le altre prendere punti.

«È stata una prova di orgoglia, giocata con molta determinazione. In una settimana abbiamo cambiato la classifica, siamo tornati in corsa per la salvezza diretta. Dobbiamo continuare su questi ritmi, non dobbiamo fermarci, ora siamo in una fase positiva, speriamo che continui questa magia - ha detto il direttore generale Andrea Oliva».

