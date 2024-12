La Dm 84 Cerveteri, che la settimana prossima comincerà la preparazione in vista del campionato di Prima categoria, ha presentato giocatori, tecnico e staff in piazza Aldo Moro. Insieme all'organico e i nuovi innesti, c'era anche il presidente Pietro Mataloni che ai microfoni ha commentato gli obiettivi del club cerite. «Come tutti sanno, la nostra squadra nasce nel ricordo di mio figlio e ogni stagione portiamo avanti un progetto legato alla condivisione e alla socializzazione - ha detto il patron -. Ne siamo fieri, anche quest'anno vorremmo disputare una bella stagione, speriamo di raggiungere la salvezza. La squadra è composta prevalentemente da giovani e con il tecnico Virgili, per me persona cara, abbiamo allestito un organico all'altezza della categoria, che sicuramente sarà molto impegnativa e piena di insidie. Ci crediamo, andiamo alla ricerca di una salvezza tranquilla, che per noi sarebbe come vincere il campionato». Le impressioni sono positive, si respira un grande entusiasmo, l'arma in più della formazione giallorossa, che da lunedì prossimo inizierà a fare sul serio sul campo di Due Casette.

