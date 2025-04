QUI PRIMA CATEGORIA. Il Dlf continua a fare piccoli passi verso la salvezza in Prima Categoria. Altro punto per l’undici di Simone Onorati, che ha impattato per 1-1 al Flavio Gagliardini contro l’Atletico Cimina primo in classifica. Quindi un importante risultato quello raggiunto dai biancoverdi. Prima frazione sostanzialmente equilibrata, più possesso da parte degli ospiti ma nulla di più visto che Paniccia rimane inoperoso. Ripresa d'altro tono, l’undici di Onorati sale di intensità e al settimo, sul binario Catini-Bastianelli, quest'ultimo supera il portiere ospite portando i suoi avanti. Gli ospiti da lì in avanti cercano la rivalsa e dopo tredici minuti, con Salvagni, rimettono tutto sul binario di parità. Non è finita però, dopo aver ripreso la supremazia nel finale il Dlf segna ancora, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco seppur il cross sia partito dalla linea di fondo, mentre gli ospiti colpiscono un palo. Un punto che va stretto ai biancoverdi, ottenuto davanti alla squadra che vincerà probabilmente il campionato. Il Dlf ha 21 punti di vantaggio nei confronti del penultimo posto ed ha quindi +13 rispetto al recinto per disputare i playout, quando mancano cinque giornate al termine. Ne consegue che ci sono importanti probabilità per raggiungere la salvezza aritmetica già domenica prossima.

Rimanendo in Prima Categoria, l’Atletico Monterano è corsaro al Sale contro l’Etrurians e resta sulla scia del Campagnano capolista. Finisce 2-0 per gli uomini di Morelli una sfida che alla vigilia era comunque proibitiva per i ladispolani. Ora il periodo senza vittorie però si allunga e sarà necessaria una reazione per i gialloviola per concludere un campionato senza patemi d’animo. Mancano cinque giornate e ancora non c’è la matematica certezza di salvarsi. Mister Danilo Bacchi schiera un 3-5-2 con Antonini tra i pali, difesa a tre composta da Dolente, Pierini e Palombo. Il play in mezzo è capitan Iacovella, poi intermedi Pellecchia e Peluso. Sulle corsie esterne Squarcia e Freddi, in avanti coppia offensiva Abis-Pallozzi. L’Etrurians sembra soffrire la formazione ospite che passa avanti con Paolessi nella prima frazione di gioco che lasciato tutto solo sugli sviluppi di un corner deposita la sfera in fondo al sacco. Bacchi effettua tutte le sostituzioni nei primi 12 minuti della ripresa per cercare di invertire la rotta. Il Monterano è cinico è trova il gol del raddoppio con Paraschiv dopo una serpentina e un tiro chirurgico. «Mi aspettavo qualcosa di più dai ragazzi – commenta mister Danilo Bacchi – sapevamo di affrontare una squadra in lotta per il primo posto. Ora dobbiamo reagire, mi aspetto prove più incisive. Mancano 5 giornate e abbiamo l’obbligo di chiudere dimostrando quanto di buono abbiamo fatto nel girone di andata». Domenica impegno fuori casa nel derby contro il Borgo San Martino con i cerveterani che si giocano praticamente una stagione intera. Poi Ostiense, Mysp, Monte Mario e Cesano. Per la salvezza aritmetica potrebbe bastare anche una vittoria ma ovviamente l’Etrurians vuole mantenere alta la concentrazione per evitare spiacevoli sorprese.

QUI SECONDA CATEGORIA. L'ennesimo gol di Valerio Poggi decide l'ultima gara casalinga del Quartiere Campo Oro in Seconda Categoria. Al Vittorio Tamagnini basta il centro dell'esperto giocatore per decidere il confronto con il Vicus Ronciglione. In una gara che non aveva molto da dire sul contesto tecnico, i gialloverdi hanno voluto comunque salutare al meglio il loro pubblico con questo successo. «Di stimoli ormai ce ne sono pochi - dichiara mister Fabio Secondino - ma nonostante questo la fame ce l'abbiamo sempre. Chi ha fame non molla mai. Tutto questo contro un grande Ronciglione. Il primo tempo è stato molto tattico, nella ripresa siamo usciti fuori grazie al lavoro fatto dai preparatori atletici Porchianello e Mazzeo, e del mio vice Alessio Baroncini, che mi ha sostituito in panchina, in quanto ero squalificato. Sta andando tutto perfettamente, quando la macchina è oliata, gli ingranaggi funzionano alla perfezione, con o senza allenatore. Gran gol di Poggi, al suo terzo centro in poche partite. Non molliamo, vogliamo chiudere al meglio il campionato sabato a Sutri».

QUI TERZA CATEGORIA. La Csl Soccer vince e convince anche contro il Monterosi, con la trasferta che viene conclusa con la vittoria per 2-1 in Terza Categoria. I leoni vanno sotto nel primo tempo per un rigore, che trasformato dai padroni di casa. E poi devono soffrire ancora, ma Baffioni nega la gioia del gol agli avversari. Nel finale di primo tempo arriva il pari con un gol da cineteca di Stefanini. Nel secondo tempo i ragazzi di Tommaso Valente segnano il gol vittoria con Angieri, su una ribattuta dopo un tiro fermato dalla traversa. La Csl aumenta a nove i punti di vantaggio sul Blera, quando mancano cinque giornate al termine. Sembra mancare solo la matematica per la promozione dei rossoblu. Domenica prossima turno casalingo per la Csl, che troverà il Vetriolo al Gagliardini. Ritorno alla vittoria per l’Evergreen, sempre in Terza Categoria. Di fronte al pubblico amico del Di Ianne, i gialloblu hanno sconfitto per 2-1 il Tuscia United grazie ai centri di Spinelli e Fazle. «I ragazzi di Mister Zampollini mostrano probabilmente tutte le loro potenzialità – affermano dal club gialloblu – sfoderando una prestazione maiuscola nel gioco e nelle idee per tutta la durata della prima frazione: Spinelli al volo con il sinistro trova un pregevole gol che indirizza al meglio la gara a nostro favore, poco più tardi una bellissima azione costruita nello stretto tra Carlini e Fazle porta alla rete di quest’ultimo che con il destro realizza e porta sul doppio vantaggio i civitavecchiesi. Tutta la prima parte di gara prosegue su questa falsa riga, l’Evergreen infatti mostra notevoli ed apprezzabili trame di gioco che non fruttano tutto quello che si meriterebbe ed il risultato di 2-0 alla fine dei primi 45′ risulta anche parecchio stretto per quello visto in campo. Nella seconda parte di match, la partita appare in controllo ed il terzo gol viene mancato un paio di volte davvero per un soffio. All’improvviso un lunghissimo e forte rinvio del portiere ospite percorre praticamente tutto il rettangolo verde, Bencivenga non è perfetto nella presa, la palla finisce sul palo e carambola sui piedi dell’avversario che da pochissimi passi non sbaglia riaprendo la gara, 2-1. Girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra, il Tuscia sale d’intensità con un entusiasmo rinnovato, dalla parte opposta l’Evergreen non riesce a timbrare il quarto gol e dunque gli ultimi minuti diventano un’attenta difesa degli spazi e gestione della palla a difesa del vantaggio acquisito. Arriva dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio del signor Tiziani che decreta un’importante vittoria per i nostri riprendono la scia delle prime in classifica grazie ad una partita superlativa nel primo tempo. Calendario che ora propone l’ostico match a Gallese con Sport Education che rappresenta sicuramente un altro bello e curioso banco di prova per i gialloblu. Con la volontà di continuare a vivere una stagione, sempre più da protagonisti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA