Importante risultato per la squadra femminile del Dlf. Grazie al successo casalingo sulla terra nei confronti del Villa Aurelia B, la formazione civitavecchiese ha ottenuto il salto di categoria, approdando in D3. Un successo che è stato pienamente meritato da parte del gruppo, formato da Elena Tinti, Federica Stazi, Valentina Casu, Benedetta Demartis, Cecilia Arduini e Tania Salvi. Fondamentale anche l’apporto di Fabio Caniglia, che ha accompagnato la squadra durante il suo percorso felicissimo. Partenza sprint, con Stazi che si impone 6-2 6-1, poi sconfitta dopo una maratona per Salvi, con il risultato che la dice tutta: 6-3 6-7 10-8. Si arriva, quindi, al decisivo, doppio, chiuso in due set da Stazi e Casu, che hanno primeggiato 6-1 6-4.

