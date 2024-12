È cominciata sotto un sole cocente, ma non troppo, la preparazione atletica del Dlf in vista della sua seconda avventura consecutiva in Prima Categoria. I ragazzi biancoverdi si sono radunati, così come vari gruppi del settore giovanile, al campo Flavio Gagliardini, sotto lo sguardo del nuovo tecnico Simone Onorati, un nome che è diventato sempre più importante nel calcio civitavecchiese e romano negli ultimi tempi, coadiuvato da Daniele De Felici, che qualcuno ricorderà nel centrocampo della Csl Soccer di Daniele Fracassa. Presenti al campo anche i dirigenti del club, come il direttore sportivo Maurizio Verde, il direttore generale Gianni Marcoaldi e l’imprenditore Ivano Iacomelli, main sponsor del club. In campo i numerosi giocatori, tra cui i tanti volti che faranno parte del gruppo. Va ricordato che nelle scorse settimane il Trifoglio, attraverso il nuovo responsabile della comunicazione Maurizio Spreghini, ha annunciato gli arrivi di Alessio Bordi, Simone Celestini, Davide Esposito, Matteo Bastianelli, Simone Notari, Gabriele Romano, Patrizio Loi, Mattia De Vittoris, Tiziano Fabbri, Tommaso Gibaldo, Jacopo Catini, Gianluca Cangani, Ci sono state anche delle riconferme, come quelle del portiere Alessandro Paoloni, del difensore Luca Iacomelli, dei centrocampisti Gianluca Barzellotti e Daniele Angelucci, e degli attaccanti Federico Memmoli e Moreno Rapaccioni. Obiettivo del Dlf sarà anche quello di vivere una stagione un po’ più tranquilla della scorsa, nella quale ha conquistato la salvezza solo ai tempi supplementari del playout del campionato, vincendo per 2-1 al Gagliardini contro l’Isola Farnese la Storta con la rete decisiva di Memmoli, con il gruppo che era stato prelevato in corsa da Leonardo Stuccilli. «È bello ritornare - dichiara il neo allenatore Simone Onorati - aspettavo questa occasione, dopo un anno nel limbo tra giovanili e prima squadra. Il mio desiderio era quello di cominciare ad allenare i grandi ed ho avuto l'opportunità di farlo qui e l’ho colta subito. Qui è dove ho iniziato le giovanili, è un ritorno che fa davvero piacere. Abbiamo cercato di ringiovanire, ma partendo sempre dalle mie idee, vengo da un mondo dove nelle giovanili dovevi lavorare, quindi per sposare le mie idee avevo bisogno di gente che era predisposta proprio a lavorare. Abbiamo messo dentro sia giovani che grandi per comporre un mix giusto e secondo me sono tutti predisposti per quel tipo di lavoro. Sono soddisfatto. Per quanto riguarda gli obiettivi sicuramente vogliamo far bene, però stiamo aprendo un nuovo capitolo, ci sarà da lavorare. Aspettiamo i gironi per vedere se ci metteranno in quello romano o quello viterbese. L'importante è che ci sia un gruppo sano, che ci permette soprattutto a me e al mio staff di lavorare durante la settimana. Sono molto legato al Dlf, visto che ho il bar proprio nel centro sportivo, è sicuramente un valore aggiunto stare a casa. Io ho viaggiato tanto anche nel mondo delle giovanili, sono stato tanti anni a Roma e so i sacrifici che si fanno per andare fuori. Questa opportunità sposa in pieno le mie esigenze».

E qual è il pensiero del club per la nuova stagione. «Le prospettive sono sempre le stesse - spiega il direttore generale Gianni Marcoaldi - ovvero quelle di far bene e soprattutto di divertirci. Quest'anno col discorso prima squadra è stata fatta una politica improntata sui giovani. Con il ritorno del mister Simone Onorati siamo contenti, anche perché ci sono nella squadra tutti ragazzi che sono passati da questo campo. È una squadra giovane, formata da ragazzi ex Dlf, per cui siamo ancora più contenti di questo. Siamo una realtà diversa. Non è che facciamo la prima squadra con ottiche particolari, lo facciamo per far giocare i nostri ragazzi, anche se speriamo di non soffrire tanto come fatto nella scorsa stagione. Il calcio è questo, se non sei attrezzato il rischio c'è. Il campionato di Prima Categoria comincia a essere importante, impegnativo e purtroppo noi non abbiamo la forza economica per affrontarla come si dovrebbe, però ci proviamo. Il settore giovanile è stato sempre il nostro punto di forza, negli ultimi 2-3 anni abbiamo seguito un'altra linea e questo forse un po' ci ha danneggiato, però abbiamo tutte categorie regionali. Quest'anno stiamo cercando di organizzarle al meglio e non dico che puntiamo a fare i campionati Elite, però i presupposti ci sono».

