Una novità che creerà qualche trambusto a Dlf e Quartiere Campo Oro, le due squadre di Civitavecchia che prenderanno parte al prossimo campionato di Prima Categoria. Infatti la Lnd Lazio ha deciso di inserire la norma degli under anche in questa divisione. Ma sarà una situazione più soft rispetto a quella che si registra in Eccellenza e in Promozione. Biancoverdi e gialloverdi dovranno avere sempre in campo, in ogni partita di campionato, un classe 2005, quindi un ragazzo più grande rispetto a quanto è previsto nelle altre categorie, dove, per esempio, la regola riguarda anche i 2008.

Un cambiamento che darà sicuramente qualche disagio, visto che è giunto con notevole ritardo, quando il calciomercato estivo è partito da diverso tempo, con le società che sono al lavoro da tempo sulla costruzione delle squadre che saranno allenate da Nello Savino e Flavio Borreale. Va specificato che si tratta di una modifica non semplicissima da gestire, poichè per avere sempre in campo un classe 2005, ci sarà da portarne in squadra e tenere in considerazione per tutte le partite almeno tre giocatori, dovendo così escludere qualcuno dalla formazione solamente per garantire il rispetto delle regole.

