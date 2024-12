Super Dinamo Ladispoli che ha inanellato la sesta vittoria consecutiva, insediandosi solitaria capolista del campionato di Divisione regionale, l’ex Serie D.

Contro la Nuova Lazio Riano è stato poco più di un allenamento, il punteggio 80-40 fotografa un dominio totale, a tratti imbarazzante per i pur volenterosi avversari.

Un match dominato largamente, la Dinamo Pallacanestro Ladispoli è in un periodo di forma smagliante, nemmeno le assenze per infortunio di alcuni titolari sembrano scalfire il cammino trionfale del quintetto del coach Daniele Crocicchia che si candida al primo posto per vincere il campionato.

«Stiamo facendo più di quello che ci eravamo prefissi - commenta il coach - . Non ci saremmo aspettati di stare dove siamo, anche se parte del risultato è da ricondurre al gruppo, all'unione che c'è tra squadra e società».

Domenica prossima la Dinamo Pallacanestro Ladispoli sarà di scena sul campo del Basket Gaeta, ultimo in classifica.

L’occasione per vincere ancora, allungare al vertice e fare anche un favore ai “cugini” del Basket Ladispoli, impegnati ad allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria.

Dunque è un Dinamo che sogna di arrivare dove fino a qualche mese era visionario che ci avesse pensato .

