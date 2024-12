Prima gara dei quarti dei playoff per la Dinamo Ladispoli che alle 19 al PalaSorbo affronta Morena per il primo di tre match. Dopo una stagine sorprendente, la squadra di Crocicchia si proietta al primo turno post - season carcio di speranze. «Abbiamo fatto fin qui un percorso eccezionale - ha detto entusiasta Luigi Fois - oltre ogni più rosea aspettativa, e ora non vogliamo piu’ fermarci, vogliamo provare a giocarcela fino in fondo. Siamo altresì consapevoli che domenica potrebbe anche essere la nostra ultima partita in casa l’avversario è forte e determinato, proprio per questo, a maggior ragione, ci serve il vostro calore, la vostra spinta: i nostri atleti ci proveranno con tutto loro stessi a vincere e se ci sarete anche voi, vada come vada, sarà un evento, una festa sportiva, della quale tutti potremo portare un bellissimo ricordo per molto tempo». Gli orange-blue avranno dalla loro il sostegno dei tifosi, che si annunciano oltre le 200 unità per assistere al primo vero esame stagionale. C'è, comunque, la consapevolezza di aver raggiunto un bel traguardo.

