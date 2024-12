Primato in classifica a punteggio pieno per la Dinamo Ladispoli, che in compagnia della Lazio si gode questo fantastico periodo. Gli orange di coach Crocicchia hanno affrontato le prime giornate di campionato in modo sorprendente, vincendone tutte. In casa ladispolana c’è molto entusiasmo, che è misurato dalle parole del presidente Luigi Fois.

«Sicuramente - esordisce il patron - è una classifica che non ci aspettavamo, siamo consapevoli che avremo durante il campionato un percorso ad ostacoli. Per esempio domenica ospiteremo Cisterna, squadra di spessore costruita per vincere, e quindi ci attende un avversario molto ostico. Guardiamo alla salvezza, dobbiamo fare la corsa sulle formazioni dello stesso nostro valore. Pertanto andiamo avanti ma con i piedi ben piantati in terra». Momento positivo per la formazione ladispolana, che dopo un campionato, quello dello scorso anno, sofferto e difficile, si gode una classifica importante anche grazie al sostegno dei suoi tifosi. «Ci danno una grande carica - conclude Fois - sono il nostro uomo in più, il che ci lascia molto fiduciosi . Tra l’altro il 19 novembre per la prima volta ci sarà il derby cittadino e sicuramente troveremo una cornice di pubblico notevole».

