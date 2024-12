La Pallacanestro Dinamo Ladispoli è pronta a giocarsi a Roma la gara 1 delle semifinali per la promozione in Serie C. Sarà la Petriana Basket, l'avversario dei ragazzi di coach Crocicchia, una forte compagine che nel girone di qualificazione ha perso solo 3 partite sulle 24 giocate.

Ai piani alti Dinamo comincia a salire la tensione, per una sfida che appare si oltremodo dura, ma non impossibile da vincere: «Servirà la partita perfetta da parte di tutti - commenta il direttore sportivo Andrea Ciprigno - e anche se ci arriviamo con alcuni dei nostri giocatori non al top di forma e con altri non disponibili perché infortunati, la serie (che si gioca al meglio del 3 partite - ndr) è comunque aperta; partiamo sfavoriti nei pronostici ma certamente non battuti, e abbiamo già più volte dimostrato di essere capaci di sorprendere».

Più sopra le righe il direttore generale Biagio Camicia: «Abbiamo fatto una stagione fantastica, abbiamo la prima squadra di basket di Ladispoli, anzi meglio, siamo la prima società di basket di Ladispoli, con quasi 250 iscritti e tutte le categorie giovanili coperte, dal minibasket all’under17, passando per under13, 14 e 15, tutte composte da ragazzi che vivono nel territorio, e non frutto di accordi più o meno estemporanei con altre società del litorale che finora hanno solo creato un “pendolarismo sportivo” che francamente non capisco che vantaggi porti e a chi; siamo noi il presente e siamo noi il futuro, sono i risultati a dirlo. Questa serie contro una delle società storiche laziali dimostrerà ancora una volta la nostra forza e la nostra resilienza».

Il via alle 18 a Roma, ritorno a Ladispoli il 22 maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA