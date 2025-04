Il Civitavecchia Calcio aumenta le speranze playoff, mentre l’Academy Ladispoli dice addio all'Eccellenza. Al Tamagnini finisce 1-0 per la squadra di Massimo Castagnari, che riesce a ridurre il passivo rispetto ad una W3 Maccarese che non è passata sul campo del Colleferro. Per quanto riguarda la formazione, non ci sono grosse novità rispetto a quanto ci si attendeva. Nel Civitavecchia Di Vico ancora al centro dell’attacco, sostenuto dagli esterni, dove ci sono Vittorini e Avellini. Pompei parte ancora dalla panchina, lasciando spazio a Funari sulla corsia di sinistra. A centrocampo gioca Proietti e non Canestrelli. Per l’undici di Pietro Bosco l’unico incastro diverso rispetto alle previsioni del sabato è quello di Di Cicco, che viene schierato da titolare, mentre non figura D’Amore. Il ballottaggio per l’esterno d’attacco viene vinto da Ferreri, che vince il duello con Dato. La partita viene impostata meglio dal Civitavecchia, che non ci mette molto a sbloccare la contesa, in un Tamagnini colorato per la presenza di numerosissimi sostenitori di ambedue le fazioni. Con il pareggio mattutino del Pomezia, il Ladispoli è costretto a vincere per non chiudere definitivamente la porta all’Eccellenza. Al 13' vantaggio dei padroni di casa. Cross dalla sinistra di Funari, taglio sul primo palo di Di Vico, che deposita in rete e segna ancora, dopo la rete di Pomezia e le precedenti segnature pesanti sul percorso dei civitavecchiesi. Quattro minuti dopo stesso spartito, ma il rimpallo sul centravanti va a lato. Al 34' Vittorini pennella un cross per Avellini, che termina alto. Anche Fatarella calibra molto bene di destro, ma il suo diagonale non centra i legni. Secondo tempo povero di emozioni e le cose da annotare sono davvero poche, con gli inchiostri delle penne che si seccano. Solo nell’ultimo quarto d’ora il Ladispoli alza il baricentro per provare a recuperare il passivo. Ma al 39' Mercadante respinge una ficcante conclusione di Cesaroni, costretto ad evitare il gol che avrebbe chiuso, inevitabilmente, i giochi. E due minuti dopo Di Vico spreca clamorosamente la palla del raddoppio, mancando completamente la conclusione verso lo specchio della porta. Con il pareggio della W3 a Colleferro, il Civitavecchia riduce a 3 i punti di distanza dal secondo posto ed ora è padrone del suo destino. Se dovesse vincere le due partite che rimangono, si garantirà anche la disputa dello spareggio per accedere ai playoff nazionali. Invece il Ladispoli saluta l'eccellenza dopo una stagione dove non ha quasi mai dato grosse speranze per una salvezza. «Sappiamo che quando arrivano le partite conclusive di un campionato – ha dichiarato a caldo mister Massimo Castagnari – c’è tensione. Può sempre capitare un episodio che può rovinare l’intero lavoro durato oltre 90 minuti e addirittura un’intera stagione, perché non c’è più tempo per rimediare. Va anche detto che il nostro portiere Romagnoli non ha effettuato neanche una parata. Ma non ci possiamo permettere di sbagliare così tanto, un po’ sfortuna, un po’ per alcune situazioni che non sono andate al meglio. Quello che conta, alla fine, è il risultato. Ai ragazzi ho detto, che, al di là di quello che avevano fatto le altre squadre, per noi non è cambiato nulla. Dovevamo vincere prima e dovevamo farlo anche dopo il pareggio della W3 Maccarese. Dobbiamo imporci anche nelle prossime due partite, tutto verrà dato valore a quella con la W3 se faremo risultato anche a Soriano. Pian piano ci stiamo compattando. Siamo giunti alla terza vittoria consecutiva, che dà ancora più valore a quelle con Valmontone e Pomezia. Ora ci attende una trasferta tosta, vedremo se saremo in grado di superare anche il prossimo scoglio. Nel primo tempo ci siamo comportati bene, abbiamo creato 5-6 occasioni da gol, mentre nella ripresa siamo un po’ calati. C’è stato un momento nel quale dovevamo, però, chiudere la partita e non pensare solo a come gestire la situazione. È sempre stato questo un aspetto che ci è mancato. Mi prendo pienamente la prestazione».

Chi è uscito con un verdetto amarissimo dal terreno di gioco del Tamagnini è il Ladispoli, che è costretto a salutare l’Eccellenza, dopo una stagione tormentata, dove si era ampiamente capito, sin dalle prime giornate, che le speranze per una permanenza nella massima categoria regionale non erano particolarmente alte. «Già sapevamo che la situazione era compromessa – dichiara il tecnico dell’Academy Ladispoli, Pietro Bosco – ho detto ai ragazzi di concludere il campionato con dignità. Da qualche partita si stavano comportando bene. Sappiamo che la nostra è una squadra molto giovane. In campo a Civitavecchia avevamo tre ragazzi del 2005, due del 2007 e un 2004. Voglio fare un plauso e voglio ringraziarli, secondo me hanno offerto una buonissima partita. E stavamo affrontando un’avversaria superiore a noi e che si sta giocando l’accesso ai playoff e che vanta un grosso blasone. Loro avevano solo un risultato e gli faccio un in bocca al lupo. Noi finiremo il campionato con dignità e poi vedremo cosa succederà per il prossimo anno. Non so la società cosa vorrà fare, penso che in settimana ci vedremo e valuteremo le possibilità per il futuro. Dipende tutto dalla dirigenza, non da me».

Civitavecchia: Romagnoli, Fatarella, Bianchi, Pica, Funari (30° st Pompei), Gagliardi, Proietti (38° st Canestrelli), Avellini (17° st Rei), Luciani (26° st Cesaroni), Vittorini (46° st Cerroni), Di Vico. A disp. Calisse, Cruz, Rossetti, Gervasoni. All. Castagnari.

Ladispoli: Mercadante, Fanali, Polucci (45° st Lorizio), Capanna, Tancredi, Ranieri, Di Biagio (43° st Fumasoni), Di Cicco (17° st Merciari), Pelizzi, Ferreri (22° st Dato), Cupperi (28° st D’Amore). A disp. De Matteo, Tarquini, Belloni, Urbani. All. Bosco

Arbitro: Ruino di Roma 2

Reti: 13° pt Di Vico (C)

Ammoniti: Luciani (C), Merciari (L)