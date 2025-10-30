Valerio Di Bella continua la sua esperienza a Roma. Il centrovasca civitavecchiese, fratello del centroboa della Centumcellae, Lorenzo, è un nuovo giocatore della Roma 2020. Parliamo di una squadra conosciuta nel contesto locale e che lo scorso anno ha vinto i playoff di serie B, guadagnandosi l’accesso all’A2. La notizia è rimbalzata sui social, direttamente dalla dirigenza giallorossa. Per Di Bella non è la prima volta nella categoria cadetta, avendola già vissuta con le calottine di Nc e Olympic Roma. Lo scorso anno aveva giocato proprio i playoff di B, ma con il Delta.

«Sono molto entusiasta di far parte di questo gruppo – queste le prime parole di Di Bella con la sua nuova squadra - quest'anno ci sarà sempre il duro lavoro che ci aspetta sicuramente, settimana dopo settimana. Dimostreremo comunque tutte le nostre capacità anche contro le big e daremo il massimo in ogni occasione. Sappiamo che il campionato di A2 è molto competitivo ma comunque abbiamo fiducia nei nostri mezzi e nella guida dello staff tecnico. Aspettiamo soltanto l'inizio del campionato e ci vediamo in piscina a tifare Roma».

Con il suo ingresso, la Roma 2020, che ha fatto scendere dall’A1 il mancino Lo Re, aggiunge ulteriore profondità e qualità al suo reparto in vista di una stagione impegnativa e stimolante. L’esordio dei capitolini diretti da Andrea Calderone sarà l’8 novembre in casa contro il Catania.

