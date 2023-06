Termina anche il Campionato Italiano Strada Ragazzi ed Allievi 2023 della Federazione Italiana Sport Rotellistici, svolto sul circuito stradale “Renato Perona” di Terni dal 26 al 28 maggio e la Debby Roller Team con soli 9 atleti schierati conquista la 2^ posizione nella classifica per società su 81 partecipanti, 6 medaglie individuali di cui 3 ori e 3 bronzi. A dettar legge in questo Campionato Italiano è stata indiscutibilmente Elisa Folli show, che nella categoria Allieve (15 - 16 anni) conquista 3 medaglie, 2 pesantissime medaglie d’oro, la prima nei mt 10000 ad Eliminazione e la seconda nei mt 5000 a punti entrambe con distacco rispetto alle inseguitrici. La terza probabilmente nella più insperata, essendo atleta fondista, conquista la Medaglia di Bronzo nella 1 Giro Sprint (mt 450 circa). Altre 2 medaglie per lui in questo campionato nella categoria Ragazzi (13 - 14 anni), dopo quella ottenuta a Pescara al Campionato Italiano Indoor ad inizio anno, per Simone Piccoli che questa volta conquista la sua prima medaglia d’oro ad un Campionato Italiano e lo fa nella mt 5000 ad Eliminazione, il giorno dopo bissa il successo e conquista un’altra medaglia, questa volta di Bronzo nei mt 3000 a Punti.

Un’altra medaglia nella categoria Allievi arriva dal ritorno di Francesco Marchetti, dopo oltre un anno di problematiche causate da ripetuti infortuni e un recupero di forma in tempi record, conquista la Medaglia di Bronzo nei mt 100 in corsia.

Sempre nelle prime 10 posizioni, gli atleti Debby hanno ottenuto un 6° posto nella Team Sprint (staffetta a due) negli Allievi con il duo Francesco Marchetti e Simone Piccoli ed un 7° posto nelle Allieve con il duo Sofia De Amicis ed Elisa Folli.

Sempre più in alto Sofia De Amicis nella categoria Ragazze, che conquista un 8^ posizione nei mt 100 in corsia.

Gli altri più indietro, ma sempre sopra la metà classifica sono: 33^ Eleonora Bocchini nella mt 5.000 a Punti, 35^ Giulia Michettoni nella 1 Giro Sprint, 35^ Beatrice Conti nella mt 3000 a Punti, 46^ Greta Festa nella mt 5.000 a Punti, 51^ Giada Cavalli nella mt 3000 a Punti.

I tecnici Valentina Manca e Andrea Farris rientrano entusiasti dal difficilissimo campionato appena concluso, non avendo un circuito stradale dove potersi allenare su asfalto e di grandi dimensioni come quello di Terni, pertanto preparato con grande difficoltà. Inoltre era l’unico campionato preselettivo per i prossimi Campionati d’Europa che si terranno nel mese di Luglio in Francia a Valence D’Agen, ma nonostante tutte le problematiche e conseguentemente l’enorme tensione, i ragazzi si sono allenati con professionalità ed hanno ottenuto una stagione da record.

I prossimi impegni che attenderanno gli atleti Debby sono il Trofeo della Repubblica che si terrà a Siena il 2 Giugno, i Giochi nazionali per Società per le categorie Giovanissimi (8 – 9 anni) - Esordienti (10 – 11 anni) che si terrà il 17 e 18 Giugno e gli Internazionali d’Italia Open ed il Campionato Italiano Maratona che si terrà dal 23 al 25 giugno a L’Aquila.

