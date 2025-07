Rientrati dal Campionato Italiano su Pista 2025 svolto dal 20 al 22 Giugno in uno dei pattinodromi migliori in Italia, nell’incantevole cittadina medievale di San Miniato (PI), sotto l’egida della Federazione Nazionale Skate Italia, oltre 600 atleti provenienti da tutta la penisola, già qualificati nei propri Campionati Regionali hanno gareggiato per la conquista del titolo italiano delle categorie Ragazzi 12 (12 anni), Ragazzi (13 – 14 anni) e la Debby Roller Team conquista 3 Medaglie, di cui 2 Titoli Italiani e una Medaglia d’Argento oltre a numerose ottime posizioni da parte dei propri 14 porta colori.

A conquistare il Titolo Italiano nella mt 3.000 a Punti della categoria Ragazze femminile su 92 migliori atlete nazionali, è la neo Campionessa Italiana Alice Zorzi, che grazie ad una gestione di gara sopra le righe, conduce con un forcing tale da avere i punti necessari per vincere nonostante sia passata come seconda all’ultimo traguardo.

Alice bissa il successo, con la Medaglia d’Argento nella mt.5.000 ad Eliminazione su una classifica di ben 138 atlete, in un’altra gara straordinaria dove “perde” l’Oro per soli 31 centesimi di secondo.

Nella stessa giornata, ma nell’ultima gara in programma della serata, arriva il secondo Titolo Italiano, terza medaglia per la Zorzi e per la Debby Roller Team, questa volta è grazie alle tre frazioniste Valeria Princigalli, Novella Cozzolino ed Alice Zorzi che diventano insieme Campionesse Italiane nell’Americana a Squadre (staffetta), dove hanno dominato la gara dal primo all’ultimo giro su 47 squadre di cui le fortissime finaliste, ma nulla hanno potuto rispetto ad una condotta di gara perfetta di tutte e tre le protagoniste staffettiste.

Sempre nella categoria Ragazze a mettersi in mostra nelle prime posizioni è ancora una volta Valeria Princigalli che nonostante sia al primo anno della categoria, conquista oltre al titolo nell’Americana a Squadre, una preziosissima 5^ posizione nella mt 5.000 ad Eliminazione.

Gare individuali sfortunate per l’altra frazionista e Campionessa Italiana Novella Cozzolino, che ben tre volte viene fatta cadere dalle avversarie, sempre nelle fasi di qualifica e purtroppo ferma la sua miglior prestazione al 16° posto nella mt 300 Sprint.

Nella stessa categoria e sempre nelle posizioni di vertice, troviamo l’ottima 11^ posizione su 135 partecipanti, nella mt 300 Sprint per la fortissima Alice Beck.

Nella categoria Ragazzi 12 a rappresentare con una ottima prestazione i colori maschili della DEBBY è Kevin Bocu che conquista la 10^ posizione nella mt 2.000 a Punti, nonostante sia uno degli atleti meno esperti della categoria. L’altro rappresentante maschietto è Leonardo Tatulli, nonostante sia stato fermo per un infortunio per più di un mese poco prima dell’Italiano, conquista una 16^ posizione nella mt 2.000 a Punti.

Nella categoria delle più piccole a ben figurare è Emma Mellini che nonostante la poca esperienza rispetto alle avversarie, con grinta e determinazione conquista la 16^ posizione e la fiducia del Direttore Tecnico della DEBBY che l’ha inserita nella squadra dell’Americana con 2 frazioniste esperte.

Forti emozioni apportate dalle altre 2 Americane a squadre, nonostante gli imprevisti. Doccia gelata per la caduta ed il brutto infortunio di Laura Tatulli, la forte frazionista che sulla carta componeva una delle squadre più forti del campionato, insieme alle altre due atlete di livello, Daria Tallarico e Alice Beck, non ha preso parte alla gara ed è stata rimpiazzata all’ultimo momento dalla piccola e coraggiosa Emma Mellini. Delusione per aver potuto esprimere il potenziale di questa squadra, dall’altra, grande ammirazione per il coraggio e la voglia di non arrendersi nonostante il momento negativo, ottenendo la 16^ posizione.

L’altra Americana composta da Ginevra Di Tecco, Siria Tallarico e Cristina Pilli parte con problemi di forti tensioni che crea stress tra loro, pertanto sulla partenza si è ricorsi ad un cambio tattico improvviso, ma nonostante tutto ottengono una buonissima 15^ posizione.

Tra le file DEBBY, ma un po' più indietro in classifica troviamo al 21^ Siria Tallarico, 23^ Beatrice Pepe, 33^ Daria Tallarico, 33^ Ainhoa Izzo Madrid, 41^ Cristina Pilli, 65^ Ginevra Di Tecco e la sfortunatissima Laura Tatulli che termina il suo campionato in infermeria.

I tecnici presenti, il Direttore Tecnico e Coach Andrea Farris, l’Allenatrice Valentina Manca e la Psicologa dello Sport Katia Pacelli, rientrano da un campionato a doppia faccia, da una parte la numerosissime cadute che hanno messo fuori uso, molti grandi attori del Team, creando rammarico in tutto l’ambiente, dall’altra nonostante la conseguente destabilizzazione dell’intera squadra, si è riusciti a portare a casa dei risultati pazzeschi oltre la ciliegina delle 3 Medaglie di cui 2 Titoli ed il 5° posto nella classifica Società su 85 partecipanti.

Per la DEBBY è grande festa, 5 medaglie conquistate al Campionato Italiano dalle categorie maggiori svolto a Trapani tre settimane fa, vittoria ad una gara dei Giochi Nazionali volti a Fanano (MO) per Greta Cardillo Ciccione due settimane fa, 3 Medaglie ottenute in quest’ultimo di San Miniato (PI) e la Debby Roller Team vola con l’ultimo Titolo, a quota 200 medaglie conquistate ai Campionati Italiani nella sua storia dal 2007 ad oggi.

Ora tutta l’attenzione converte ai due nazionali azzurri; Elisa Folli (categoria Juniores 17 – 18 anni) e Emili Cani (categoria Cadetti 15 – 16 anni) convocati dopo le loro brillanti prestazioni, a difendere i colori dell’Italia ai Campionati d’Europa, che si svolgeranno in Germania a Gross Gerau dal 5 al 13 Luglio.

