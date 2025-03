Terza vittoria di fila per la Dcl Edilizia Ladispoli che batte a domicilio Alfa Omega, sconfiggendola per 97 -86. Una gara combattuta, aperta a ogni risultato, che ha visto nel primo tempo prevalere i lidensi, più concentrati sotto canestro. Nella ripresa, invece, i tirrenici ci hanno creduto, mettendo più brillantezza al gioco, sfruttando gli errori degli ospiti. È stata una bella partita, divertente e con diversi capovolgimenti di fronte. È una vittoria che consente ai tirrenici di fare un altro passo in avanti verso i playoff.

«Ci voleva, è la terza vittoria consecutiva - afferma Pietro Nizza - abbiamo combattuto contro una formazione tenace, che non merita la posizione che occupa. Bravi tutti, ha vinto il gruppo, capace di gestire la gara con intelligenza e determinazione . Vogliamo arrivare al playoff, pur sapendo che non avremo vita facile. Però ce la giocheremo a viso aperto, non abbiamo nulla da perdere. È un gruppo fantastico, molto solido, non ci vedrete mai domi».

Prima del match la società, a partire dal patron Massimo Maria Albano, ha donato sciarpe e gadget a due piccoli bambini speciali, Matteino e Francesco, in segno di solidarietà. Come si sa il club svolge attività di basket per ragazzi diversamente abili.

