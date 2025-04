Ventiseiesima e ultima giornata del massimo campionato regionale, che vedrà impegnata la DCL Edilizia BKL RIM sul campo delle Stelle Marine questa sera alle 19. La DCL vuole vincere per assicurarsi la salvezza, con l'occhio agli altri risultati: infatti è ancora aperta la strada che potrebbe portare i gialloneri addirittura alla partecipazione ai playoff per la promozione in Serie B2. L'impegno sarà contro le Stelle Marine, ultime in classifica e già condannate alla retrocessione diretta nell'ultima gara disputata e persa sul campo dell'Alfa Omega. Tutte le partite di giornata si giocheranno in contemporanea alle 19, e i ragazzi di coach Giorgio Russo proveranno a regalare un'altra soddisfazione ai propri sostenitori. Sulla carta la vittoria sembra scontata, anche se in casa tirrenica si predica umiltà. Occhi rivolti alle altre gare, in considerazione del fatto che risultati ai tirrenici favorevole, potrebbe regalargli l'accesso ai playoff. Parola d'ordine, quindi, è vincere per assicurarsi l'obiettivo fissato alla vigilia, ossia la salvezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA