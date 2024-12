Riscattare la sconfitta di domenica. In sintesi, è questo il motto della DCL Edilizia che si porta a Bracciano, domani alle 18, per tornare al successo che manca da due turni. È un derby, vista la vicinanza dei due club, che si tornano a scontrarsi dopo tanti anni. I lacuali arrivano da tre vittorie di file, forti di un periodo molto positivo dal punto di vista del morale. Di contro c'è una DCL Edilizia che vuole tornare a vincere soprattutto per riprendere fiducia e consapevolezza, dal momento che la squadra è dotata dei requisti per puntare in alto.

Unico assente della gara, il capitano Manuele Parroccini, che è stato fermato dal giudice sportivo . Coach Russo domenica ha riconosciuto i meriti agli avversari, che si sono rivelati più tenaci e combattivi. Ma ora è arrivato il momento di riprendere la strada del successo e lasciarsi alle spalle le due sconfitte di fila.

