Con una vittoria all’ultimo secondo la DCL Edilzia chiude il campionato sul campo delle Stelle Marine Ostia, salvandosi dopo una stagione entusiasmante.

Vittoria che fa scattare la festa dei ragazzi di Russo che s’impongono 83-80, in una gara che i padroni di casa , pur retrocessi, non ha lesinato di giocare a viso aperto.

Una vittoria, quindi, che permette ai tirrenici di festeggiare. Patron Albano è contento.

«Anche se non siamo approdati ai play off, è importante sottolineare questo traguardo, avere ottenuto la salvezza senza giocarcela al play out per noi è già tanto. Faccio i complimenti alla squadra, al mister e a tutto lo staff. Ho sofferto, gioendo nelle gare che ci vedevano protagonisti. Alla fine abbiamo ottenuto un buon risultato, che ci serve da sprone per la prossima stagione. Decideremo cosa fare molto presto, da maggio ci metteremo a lavoro per delineare il futuro, sperando che sia roseo. Per ora ci godiamo la salvezza -ha commentato Massimo Albano».

