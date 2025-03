Il futuro della DCL Ladispoli nelle prossime tre sfide, con la prima, molto importate, sul campo del Don Bosco domani alle 20.30. I tirrenici vanno a caccia della vittoria per assicurarsi la salvezza matematica e la quasi certezza di fare i playoff. Un avversario con l'acqua alla gola, in piena zona retrocessione, sarà al cospetto degli uomini di Russo, reduci da un passo falso dopo tre vittorie di fila. Ci vuole una vittoria per acciuffare la seconda fase, che è distanza pochi punti. E soprattutto ci vuole una prova coraggiosa, fatta di impegno e sudore, così come è stato fatto nelle ultime prestazione, che hanno evidenziato il carattere di una squadra che sa affrontare problemi e defezioni. Nell'ambiente giallo nero, come sempre, domina entusiasmo ed equilibrio . «Siamo consapevoli e fiducioso, dobbiamo prendere con il verso giusto le tre partite che rimangono a disposizione - ha detto patron Albano - . Abbiamo la salvezza in tasca, stiamo arrivando al play off, nulla da rimproverare a questo gruppo meraviglioso. Domenica siamo in un campo difficile, contro una squadra che vanta esperienza. Dobbiamo vincere, ce la metteremo tutta per arrivare al traguardo. Credo in questa squadra, nel suo modo di affrontare le gare».

