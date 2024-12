Classe 2003, Davide Paterlini è il primo ingaggio della Cestistica Civitavecchia per la stagione entrante.

Nato in Emilia Romagna, cresce nella pallacanestro reggiana giocando, sempre nella categoria Eccellenza, fino all’Under18.

Prosegue il suo percorso nella Fulgor di Fidenza dove rimane per tre anni disputando i campionati Under19 e C Gold.

Approda, poi, presso la Polisportiva Arena Montecchio giocando sempre in C Gold e C Unica.

Quella a Civitavecchia sarà la sua prima esperienza fuori dalla sua regione d’origine.

Indossando la maglia numero 12 della Cestistica Civitavecchia, andrà a ricoprire il ruolo di play/guardia.

Queste le parole del nuovo arrivato: «Sono molto contento di entrare a far parte di questa storica società. Il mese scorso sono venuto in città per un primo incontro con la dirigenza e ho avuto modo di rendermi conto della serietà della società nonché del senso di appartenenza e della professionalità dei compagni di squadra locali. Non vedo, quindi, l'ora di conoscere anche gli altri compagni, il resto dello staff e soprattutto i tifosi rossoneri per cominciare a lavorare insieme verso traguardi importanti».

Soddisfatto anche il neo allenatore Francesco Casadio: «L’arrivo di Davide nel roster della Cestistica è un buon inizio. Nonostante la giovane età, è un ragazzo maturo che si è già confrontato con il mondo senior. Sono certo che, oltre alle sue indubbie qualità tecniche, la sua presenza porterà voglia, entusiasmo e intensità all’interno della squadra».

«Davide - è il commento del presidente rossonero Stefano Rizzitiello - è stato in prova da noi per un paio di giorni lo scorso mese di luglio e, sin da subito, si è calato positivamente nella nostra realtà. Come dirigenza, abbiamo apprezzato le sue doti. Saprà inserirsi rapidamente nella nostra squadra e senza problemi».

La Cestistica Civitavecchia ringrazia la Players Group per la collaborazione.

