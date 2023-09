Domenica 25 giugno a Pomezia si è tenuta una gara di bodybuilding patrocinata dall’ente di promozione sportiva CSEN. Grande successo per Davide Castellana, il quale nel suo esordio stagionale in una gara agonistica ha conquistato il primo posto nelle categorie “classic”, “hp” e in quella “assoluta”.

Grandissima la soddisfazione del suo coach Angelo Benedetto: «Siamo molto felici di tutto il percorso fatto e della preparazione durata 7 mesi, dove Davide è stato ligio alla dieta e all’allenamento, senza mai perdere di vista l'obiettivo. In veste di suo preparatore sono orgoglioso dei risultati ottenuti e della vittoria conquistata in una gara dove nulla era scontato».

