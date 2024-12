Cambio di squadra per uno dei pallanuotisti civitavecchiesi più conosciuti, anche per la sua lunga militanza nei campionati nazionali. Daniele Parisi lascia il Plebiscito Padova, con il quale ha disputato lo scorso torneo di A2, ma rimane nella cadetteria, accasandosi un po’ più vicino alla città dove è cresciuto, visto che militerà con l’Anzio. L’annuncio è giunto direttamente dal club del presidente Francesco Damiani. Con la formazione anziate Parisi troverà un altro ragazzo che ha fatto le sue fortune a Civitavecchia, poi militando con squadre fuori dal circondario, come Leonardo Checchini. Daniele Parisi è nipote di quell’Antonio Parisi che ha vissuto una vita nel mondo acquatico locale e che ci ha lasciato qualche settimana fa. Infatti Daniele era presente nell’evento organizzato dalla Coser per ricordare il suo storico presidente, come capitano, assieme a Damiano Lestingi, dello “staffettone” organizzato per ricordare suo zio. Parisi esordisce in Serie A1 a soli 13 anni indossando la calottina del Civitavecchia con la quale, nonostante la giovanissima età, disputerà 4 stagioni e collezionerà centinaia di presenze nella massima serie. Successivamente viene acquistato dal Posillipo che lo manderà in prestito al Circolo Nautico Salerno, con il quale gioca e conquista per due stagioni consecutive la Coppa Len. Dal 2006 va al Sori, dove realizza ben 38 reti e conquista la Coppa Comen a Malta. Nel 2011 esperienza al Chiavari in A1. Successivamente dal 2012 al 2018 al Lavagna in Serie A2, giocando per ben due anni le finali play off e realizzando una media di 45 gol a stagione che gli permetterà di conquistare per due volte la classifica cannonieri. Con la calottina del Lavagna è stato protagonista anche di una clamorosa serie playoff contro il Civitavecchia, con i rossocelesti che vennero estromessi in due partite proprio dalla squadra di Daniele Parisi. Nel 2019 si trasferisce a Messina sempre in A2 per poi tornare alla corte di Marco Risso alla President Bologna fino al 2023. Ultima stagione al Padova in A2. Vanta numerose presenze in Nazionale giovanile ed alcune presenze nel Settebello allenato da Malara e Formiconi.

«Sono molto contento di questa nuova e inaspettata avventura - dichiara Daniele Parisi - ho dovuto stravolgere molte cose della mia vita ultimamente per motivi famigliari, ma avere un punto saldo da dove ripartire è la spinta che desideravo avere. L'entusiasmo di presidente, allenatore, che conosco fin da bambino, compagni di squadra e società è stato coinvolgente e meraviglioso. Sono sicuro che con grinta e voglia, riusciremo a divertirci e toglierci belle soddisfazioni. In ultimo, ringrazio il Presidente per la disponibilità dimostratami».

