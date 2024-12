Il Campionato Mondiale PWA Slalom Foil di Tokyo si è chiuso con una grande soddisfazione per Daniele Benedetti. Il velista civitavecchiese ha ottenuto il titolo di vice campione del mondo per l’Ana Windsurfing nelle acque di Yokosuka.

La competizione per il titolo ha avuto come avversario soprattutto il francese Pierre Mortefon, il quale si è aggiudicato il titolo per pochi punti di differenza.

Purtroppo l’assenza di vento nelle ultime due giornate ha svantaggiato Benedetti che avrebbe potuto facilmente recuperare.

Il civitavecchiese, già nella tappa di Fuerteventura, aveva dato ottimi segnali vincendo e nella tappa di Sylt si era classificato quarto.

La stagione agonistica si conclude così con questo ottimo piazzamento che fa ben sperare per l’anno 2025.

Ora lo attende un periodo di riposo per poi iniziare la preparazione invernale a Tenerife.

«Sono abbastanza entusiasta - commenta sulla sua pagina Facebook Benedetti - del risultato ottenuto quest’anno, anche io conosco le mie potenzialità, e quando penso di essermi perso la vittoria complessiva del titolo per soli 2,3 punti è qualcosa che brucia dentro, ma lavorerò di più per la prossima stagione, perché quest'anno mi sono allenato solo il 40% delle volte, quindi sono abbastanza sicuro dei miglioramenti che riuscirò a fare l’anno prossimo. Voglio ringraziare gli sponsor chswindsolution, fmxracing, al360, prolimit_it e shakasurfshop Rebus Surfboard che mi hanno aiutato ad essere qui, senza loro non sarebbe stato possibile. Ovviamente un grazie va anche al mio Club Compagnia del Porto Marsa ’A Rillah Y.C, alla mia famiglia, alle persone a me care e alla mia ragazza, tutti qui in Giappone per sostenermi».

