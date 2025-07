Altro grandioso successo internazionale per Michela D’Amico. La campionessa dei Nuotatori Civitavecchiesi ha vinto l’argento ai Mondiali Master, che si stanno svolgendo a Singapore, contestualmente alle gare della categoria senior che stiamo seguendo sulla Rai e sui social network. Nella categoria M50, la ragazza allenata dal tecnico Marcello Jacopucci ha sfoderato un’altra prestazione di ottimo livello ed è riuscita ad issarsi fino alla seconda posizione, che le ha consentito di salire sul podio iridato nella gara sulla distanza dei tre chilometri.

La competizione ha visto ai nastri di partenza 25 atlete solo per la categoria di cui stiamo parlando. Ma c’è stato il serio rischio che la trasferta andasse a vuoto. Infatti, così come accaduto per le gare senior, dove l’Italia ha conquistato una miriade di argenti, grazie soprattutto al contributo di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, gli eventi sono stati condizionati dalle cattive condizioni del mare, con l’acqua che era molto sporca, con una temperatura che si aggirava sui 31 gradi, e su questo aspetto stanno circolando molte voci negative. Il rischio rinvio è stato elevato per ore, tanto che nella giornata antecedente alla competizione non ci si è potuti allenare.

«Michela parte subito forte dopo il primo dei 3 giri – racconta il tecnico Marcello Jacopucci - è seconda. Avversarie molto ostiche che non disdegnano colpi, casuali o meno. Alla fine del secondo giro si trova al 4° posto. È qui che Michela non ci sta e bracciata su bracciata recupera le avversarie, mettendole nella propria scia, fino a strappare una meritatissima medaglia d'argento». Grande soddisfazione in casa Nuotatori Civitavecchiesi, soprattutto per la presidentessa Federica Feoli, che a distanza ha continuamente seguito la spedizione di D’Amico e Jacopucci, che sono riusciti a portare ancora una volta Civitavecchia sul podio a livello internazionale.

