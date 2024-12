Finisce con una sconfitta senza musi lunghi la regular season di serie C per la Comal Civitavecchia Volley Academy. Le arancionere hanno ceduto per 3-1 in casa della capolista Lazio. Come già detto, si tratta di un ko che non pregiudica nulla per il gruppo di Alessio Pignatelli, che aveva come unico obiettivo quello di prepararsi al meglio per i playoff. Dopo aver messo in cassaforte il primo set, le tigri hanno subito la voglia di rivalsa delle romane, che sono riuscite a fare loro senza troppi problemi il secondo parziale. Ma negli altri due la Comal è riuscita a combattere fino al segmento conclusivo. Cva chiude la prima fase al secondo posto in classifica con 65 punti. «Abbiamo fatto un bel test - commenta coach Alessio Pignatelli - nonostante la sconfitta ho visto segnali positivi, ci siamo avvicinati molto alla prima della classe e abbiamo ancora margine di crescita. Ottimo avvio di gara che ci consente di vincere il primo parziale, dopo esce l’esperienza dell'avversaria che gioca sui nostri difetti e porta a casa il secondo parziale. Il resto è un continuo susseguirsi di fughe e riagganci che ci vedono soccombere ma lottando su ogni pallone. Dobbiamo fare tesoro di questa gara che può portarci tanti insegnamenti per i playoff». E negli spareggi promozione la Comal avrà nel proprio gironcino Tor di Quinto e Dea Volley Colleferro. Se per quanto riguarda le romane c’erano ormai pochi dubbi da diverse settimane, per la Dea la questione è rimasta in sospeso fino agli ultimi scambi dell’ultima giornata, per il duello con Aprilia. Si comincia il prossimo fine settimana con la sfida di Colleferro.

