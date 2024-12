Sabato lontano dal pubblico amico per la Comal Civitavecchia Volley Academy in serie C. Quarta giornata di ritorno nella Capitale per il gruppo diretto da Alessio Pignatelli, che alle 16.30 farà visita alla Virtus Roma. Detta così, potrebbe apparire come un incontro semplice da gestire per Guidozzi e compagne, chiamate, invece, a dare il massimo ed a non lasciare nulla per strada, questo sempre con il pensiero di considerarle in lotta per la vetta, con la Lazio che continua a non lasciare nulla a nessuno, come dimostra il +7 in classifica nei confronti delle tigri. La questione secondo posto, invece, si è messa decisamente bene, con il Sabaudia che ha perso nell’ultimo weekend e che ora è lontano ben 10 lunghezze dalla Comal, la quale, contro la Virtus Roma, si troverà di fronte un club navigato nella categoria e che qualche fastidio potrebbe darlo. «Finalmente pare che ci stiamo lasciando alle spalle i problemi, gli infortuni e le influenze stagionali – commenta un’entusiasta Sofia Milioni – ci stiamo allenando con impegno e costanza per arrivare a disputare la partita contro la Virtus». Ma quali insidie può nascondere una partita come questa, nella quale la Comal si può indicare assolutamente con la favorita per la vittoria? «La Virtus è una squadra che – riprende la giovane Milioni – pur essendo sotto di noi di molti punti non è da sottovalutare, perché potrebbe essere comunque un avversario insidioso e crearci dei problemi». Ma la giocatrice arancionera pone anche l’accento sul percorso che Cva deve continuare a fare per poter sperare ancora di dare l’assalto alla Lazio capolista. «Inoltre considerando il fatto che abbiamo lasciato qualche punto con altre squadre – conclude Sofia Milioni – stavolta dobbiamo essere i peccabili per portare a casa 3 punti che ci servono per rimanere in alto in classifica, ma anche per mantenere alto l’umore. Ci auguriamo di continuare e prolungare la scia positiva, per poi affrontare al meglio le partite più dure che arriveranno a fine campionato».

