La Civitavecchia Volley Academy si prepara ad una lieta notizia. A breve gli arancioneri dovrebbero annunciare un importante rinforzo che andrà a inserirsi nel gruppo di Alessio Pignatelli per il prossimo campionato di serie C. Le voci si rincorrono ormai da settimane, per non dire mesi, ma a ridosso della partenza della preparazione atletica i veli dovrebbero calare.

Si tratterebbe di un elemento fondamentale per poter ripetere quanto di bello visto nella scorsa stagione, con la grande cavalcata playoff, chiusa con l’obiettivo raggiunto proprio all’ultima curva della regular season.

Intanto la Comal deve fare i conti con due giocatrici che non faranno parte del progetto per la nuova stagione. Il centrale Eleonora Affuso e la schiacciatrice Veronica Murgia hanno deciso di cambiare squadra e unirsi ad una delle avversarie del prossimo campionato per le tigri, ovvero l’Anguillara.

Le lacustri sono allenate da un nome conosciuto del panorama locale, ovvero Luca Simonetti, già vice di Pietro Grechi alla CivitaLad.

